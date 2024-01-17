Юрий Лоза назвал причину убийства Владислава Листьева

Владислава Листьева убили, потому что он мешал «пилить бабло». Об этом заявил сайту aif.ru певец и композитор Юрий Лоза.

69-летний Лоза, исполнитель известного многим хита «Плот», дружил с телеведущим Листьевым. По словам музыканта, они были неплохо знакомы, однажды журналист пригласил товарища в круиз, но тот отказался.

По мнению Лозы, Листьева убили из-за денег. Телеведущий предложил изменить систему распределения средств, поступавших от рекламы. Часть хотел тратить на улучшение телевизионных программ.

— Ему сказали: ничего не надо менять. Он начал выпендриваться, его и убрали, чтобы не мешал пилить бабло. Поймите меня, экономика правит миром, а телевидением — в том числе и деньги, — цитирует Лозу «АиФ».

Музыкант не верит, что убийство когда-нибудь раскроют, так как Листьева убрали люди, являвшиеся частью системы.

Владислава Листьева убили в подъезде его дома 1 марта 1995 года. До сих пор убийство не раскрыто.