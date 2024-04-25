Юные экологи Рязани открыли сезон добрых дел

Воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) открыли сезон экологических акций.

Юные энтузиасты природы под руководством опытных педагогов совершили две экспедиции по Рязанской области: в Окский государственный природный биосферный заповедник и государственный музей-заповедник С. А. Есенина.

В Окском заповеднике, где после ремонта зоны отдыха и парковки требовалась помощь, ребята разделились на группы и дружно взялись за дело. Они собрали строительный и бытовой мусор, рассыпали песок вокруг беседок и колодца. Во время уборки юным экологам повезло встретить проснувшихся ужей и гадюк, а также лося.

Через неделю школьники отправились в музей-заповедник С. А. Есенина в селе Константиново, где очистили парк от растительной ветоши (листьев и веток). После работы ребята с экскурсией посетили усадьбу родителей поэта и усадьбу Л. И. Кашиной.

С 2011 года РНПК активно поддерживает инициативы юных волонтеров. За это время проведено более 150 природоохранных и волонтерских проектов, направленных на защиту окружающей среды и сохранение памяти знаменитых земляков.

В 2024 году РНПК также запланировала ряд экологических инициатив, которые будут реализованы в течение года. Это и работы по наведению чистоты на улицах Рязани, и акции по озеленению на разных площадках города, и выделение специализированной техники для уборки. В зоне внимания нефтезавода также остается Окский природный биосферный заповедник, а также эколого–просветительские занятия для школьников и студентов города.