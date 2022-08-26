Пятница, 26 августа, 2022
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Юлия Швакова перешла на другую должность в правительстве Рязанской области

Юлия Швакова больше не возглавляет представительство Рязанской области, теперь она стала зампредом правительства, который курирует экономические вопросы. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Юлия Швакова курирует деятельность:

министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области;

министерства экономического развития Рязанской области (за исключением инвестиционной политики и развития туризма);

главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области.

Ведет вопросы:

промышленной, научно-технической и инновационной политики;

социально-экономического развития Рязанской области;

развития внешнеэкономической деятельности;

развития торговли, оборота подакцизной продукции;

разработки стратегии, программ социально-экономического развития Рязанской области, а также реализации экономической политики Рязанской области;

развития рынка ценных бумаг Рязанской области;

развития малого и среднего предпринимательства;

управления государственной собственностью Рязанской области;

разграничения государственной собственности;

регулирования земельных отношений;

внедрения технологий бережливого производства в деятельность исполнительных органов государственной власти Рязанской области и подведомственных им учреждений;

реализации ценовой и тарифной политики на территории Рязанской области;

иные вопросы, относящиеся к полномочиям курируемых центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области.

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