Глава Рязани Юлия Рокотянская наградила победителей соревнований по подтягиваниям. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Подведение итогов открытых соревнований «Кубок Деда Мороза 2022» прошло 20 января в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького.

Организаторами выступили городское управление по физической культуре и массовому спорту и Федерация воздушно-силовой атлетики Рязанской области.

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Соревнования проводились с 29 декабря по 9 января в онлайнрежиме в 32 возрастных номинациях. Участники записывали видео с подтягиванием на перекладине и размещали его на своей личной странице в социальных сетях.

Участников мероприятия приветствовала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

— Радует, что в проекте принимали участие и опытные спортсмены, и совсем юные ребята, — сказала она. — Своим примером вы показываете окружающим, как важно заниматься спортом, следить за своим здоровьем и быть в прекрасной физической форме.

Юлия Рокотянская поблагодарила за вклад в организацию чемпионата руководителя Федерации воздушно-силовой атлетики Рязанской области Дмитрия Анохина.

В соревнованиях приняли участие порядка 100 жителей Рязани, Рязанской области. Также акцию поддержали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Омска, Саранска, Туапсе, Брянска и других городов. Победителям в разных возрастных категориях и абсолютном первенстве вручили медали, грамоты и призы от партнеров и организаторов соревнований.