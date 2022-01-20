Глава Рязани Юлия Рокотянская наградила победителей соревнований по подтягиваниям. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.
Подведение итогов открытых соревнований «Кубок Деда Мороза 2022» прошло 20 января в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького.
Организаторами выступили городское управление по физической культуре и массовому спорту и Федерация воздушно-силовой атлетики Рязанской области.
Соревнования проводились с 29 декабря по 9 января в онлайнрежиме в 32 возрастных номинациях. Участники записывали видео с подтягиванием на перекладине и размещали его на своей личной странице в социальных сетях.
Участников мероприятия приветствовала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.
Юлия Рокотянская поблагодарила за вклад в организацию чемпионата руководителя Федерации воздушно-силовой атлетики Рязанской области Дмитрия Анохина.
В соревнованиях приняли участие порядка 100 жителей Рязани, Рязанской области. Также акцию поддержали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Омска, Саранска, Туапсе, Брянска и других городов. Победителям в разных возрастных категориях и абсолютном первенстве вручили медали, грамоты и призы от партнеров и организаторов соревнований.