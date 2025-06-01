Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал в телеграм-канале воскресную атаку ВСУ на Россию, выразив сожаление, что в стране не работает Лобное место.

По данным Минобороны, противник совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

«Жаль, что Лобное место у нас до сих пор не работает. И закона «зуб за зуб, око за око» у нас нет. И это позор» — написал Сладков.

Военкор отметил, что его не удивило случившееся, поскольку он уже давно «на тропе войны». При этом многие граждане, даже военные, пока не последовали его примеру.

Сладков добавил, что несмотря на диверсию противника, российская армия чинит настоящий разгром ВСУ на фронте.