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Четверг, 2 июня, 2022

«Это позор!»: Гладкова шокировало состояние Центрального парка в Белгороде

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«Это позор!»: Гладкова шокировало состояние Центрального парка в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал состояние Центрального парка в Белгороде и призвал городские власти навести там порядок, пишет Бел.Ру.

В частности, глава региона раскритиковал старые лавочки и урны, которые стоят возле деревьев.

«Вот лавочка стоит. Это позор! Люди хотят сидеть здесь. Эти лавки стоят по 1000 рублей. В чем дело?» – возмутился Гладков.

Он также предложил мэру Антону Иванову заменить в парке большие баки для мусора на урны, которые он назвал «некомфортными, страшными, некрасивыми и провоцирующими антисанитарию».

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