Эпохальную и кровавую участь России в XXI веке предрекал Серафим Саровский

Один из самых популярных и почитаемых русских святых Серафим Саровский (в миру — Прохор Мошнин) при жизни оставил множество пророчеств, которые сбылись. Одно из них актуально описывает события современной России. О чём предупреждал нас почтенный старец?

Серафим предвидел и свержение короны в России, и две мировых войны, и распад СССР. А кое-что, по всей видимости, только должно случиться. По его словам, перемены начнутся тогда, когда Россия останется совсем одна. Причём перемены эти коснутся не только нашей страны, но и всего мира.

– Ангелы не будут успевать собирать души, а брат пойдет на брата, а отец на сына. Всё это пройдет как способ отлучения от христианской веры, — гласит пророчество Серафима Саровского.

По мнению Серафима, в XXI веке будет создано единое государство во главе с Россией. Странами, где не будет православия, станет править Антихрист, и именно тогда начнутся междоусобные войны. Продлятся они 10 лет. В это время всему человечеству грозят большие бедствия, ведь, если верить Саровскому, все нововведения и реформы будут угрозой для веры и основных ценностей людей.