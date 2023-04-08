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Суббота, 8 апреля, 2023
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Экстрасенс назвал три самых опасных для России месяца в 2023 году

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Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа рассказал о судьбе России в 2023 году. По его словам, наступят несколько месяцев, которые доставят россиянам много переживаний и боли.

Провидец убеждён: непростое время для России наступит уже совсем скоро. Чтобы встретить трудные времена достойно, жителям страны важно сплотиться и верить в свою правоту.

Тяжёлыми для россиян станут апрель, май, июнь. Что конкретно произойдёт в этим месяцы, пока непонятно. Но Мехди заявляет о том, что если России удастся сдержать натиск Запада, её ждёт светлое будущее.

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