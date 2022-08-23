Эксперты: «Общественный штаб в Рязанской области ведёт детальный мониторинг избирательной кампании»

В Рязанской области общественные деятели, юристы и политологи в формате круглого стола обсудили ход избирательных кампаний в регионе и готовность инструментов наблюдения к трём дням голосования. По словам участников мероприятия, избирательные кампании проходят в спокойном ключе, уровень отказов в регистрации кандидатов на местных выборах минимальный, на губернаторских выборах отказов и проблем с прохождением так называемого «муниципального фильтра» не было. При этом в дни сентябрьских выборов эксперты не исключают вбросов недостоверной информации. Представители общественного штаба пообещали: все внештатные ситуации будут проверяться на соответствие закону.

В обсуждении актуальных вопросов текущей избирательной кампании принял участие член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, который в эти дни проводит в регионе рабочие встречи с электоральными экспертами. «На фоне других субъектов Рязанская область выглядит неплохо. Здесь нет конфликтных ситуаций на этапах регистрации и агитации», — поделился мнением председатель НОМ.

Многодневное голосование, обратил внимание А. Брод, требует дополнительного и серьёзного внимания со стороны наблюдателей и экспертов. «За последние годы в регионе сформировался серьёзный экспертный пул, состоящий из людей разных профессий, учёных, педагогов, гражданских активистов. Это интеллектуальное ядро, которое способно информировать население, привлекать внимание граждан к выборам, разъяснять проблемные ситуации», — отметил правозащитник.

Напомним, в ЕДГ этого года в Рязанской области пройдут выборы губернатора региона, выборы глав муниципальных образований и депутатов в местные органы самоуправления — всего 73 избирательные кампании.

По данным главы избирательной комиссии Рязанской области Дмитрия Бокова, доля отказов на выборах в регионе минимальна. На сегодняшний день ни одной жалобы в облизбирком по губернаторской кампании не поступало. Он также сообщил, что 202 участковые избирательные комиссии и 32 ТИК уже оснащены камерами видеонаблюдения с трансляцией онлайн, на остальных УИК будет вестись видеофиксация.

«На выборах в Госдуму видеонаблюдение помогало нам понять, что в действительности происходило на избирательных участках, в том числе и в ночное время», — рассказала руководитель экспертной группы в общественном штабе, директор юридического института РГУ имени С. А. Есенина Любовь Ларина.

По словам эксперта, члены штаба «понимают все возможные риски и угрозы электорального цикла этого года и полностью готовы оперативно реагировать на все внештатные ситуации». Как сообщила эксперт, избирательная кампания в регионе проходит достаточно цивилизованно и спокойно — «но мы продолжаем держать руку на пульсе, ведём детальный мониторинг избирательного процесса».

Как рассказал эксперт НОМ, члена Клуба политологов Рязанской области Александр Селиванов, возглавляющий в общественном штабе группу мониторинга, подготовке наблюдателей в регионе уделяется серьёзное внимание.

«Методические материалы НОМ и ОП РФ — для нас большое подспорье. Наблюдатели проходят обучение по уже скорректированной программе, в которую включены изменения в законодательстве и возможные точки риска», — рассказал он.

Председатель Общественной палаты Рязанской области, директор Рязанской научной библиотеки имени М. Горького Наталья Гришина добавила, что на площадке библиотеки регулярно проводятся самые разные форматы по подготовке студентов, молодых избирателей к предстоящему наблюдению — «это и тренинги, и семинары, и практикумы».

В мероприятии также приняла участие Уполномоченный по правам человека в Рязанской области, член Общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Епихина.