Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область является крайне рискованным шагом, призванным отвлечь внимание от сложной ситуации на Донбассе, заявил в интервью телеканалу NTV военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер.

По его мнению, Украина, столкнувшись с нехваткой ресурсов, вынуждена вести боевые действия на нескольких фронтах, что ослабляет ее позиции, пишет ТАСС.

Райснер подчеркнул, что если эффект от вторжения в Курскую область окажется незначительным, то Украина потеряет ценные резервы, которые критически важны для обороны на Донбассе, где российские войска продолжают наступление. Он отметил, что российские силы уже преодолели первую линию обороны ВСУ и ведут бои на второй линии, которую скоро могут прорвать. Третья линия обороны, по мнению эксперта, слабая, а впереди — открытая равнинная местность, где у Украины недостаточно времени и ресурсов для создания новых укреплений.

Эксперт также указал, что предстоящая зима будет крайне тяжелой для Украины из-за разрушений энергетической инфраструктуры и ослабленного военно-промышленного комплекса. По его мнению, несмотря на наступление в Курской области, общая ситуация для Украины остается неблагоприятной.