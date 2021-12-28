Экс-сотрудница отопительного предприятия Рязани получила условный срок за взятки

В Рязани суд вынес приговор бывшей сотруднице предприятия — поставщика тепловой энергии. Её признали виновной в 5 эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, с мая 2018 года по февраль 2020 года подсудимая через посредника получала взятки от руководителей коммерческих организаций Рязани за несоставление актов потребления тепловой энергии нежилыми помещениями указанных организаций при фактическом их отапливании. Это влекло не начисление абонентской платы и давало возможность организациям не производить оплату потребленной тепловой энергии.

Кроме того, в 2019 году в подтверждение ранее достигнутых договоренностей подсудимая при проведении проверки одной из коммерческих организаций, от которой она получила взятку, достоверно зная об имеющихся нарушениях в сфере потребления теплоэнергии, не выдала организации предписания об их устранении. Более того, она составила акт осмотра энергоустановок, указав в нем заведомо ложные сведения о том, что помещение не отапливается.

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