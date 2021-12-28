-17.2 C
Рязань
Вторник, 28 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Экс-сотрудница отопительного предприятия Рязани получила условный срок за взятки

Александр Ильин

В Рязани суд вынес приговор бывшей сотруднице предприятия — поставщика тепловой энергии. Её признали виновной в 5 эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, с мая 2018 года по февраль 2020 года подсудимая через посредника получала взятки от руководителей коммерческих организаций Рязани за несоставление актов потребления тепловой энергии нежилыми помещениями указанных организаций при фактическом их отапливании. Это влекло не начисление абонентской платы и давало возможность организациям не производить оплату потребленной тепловой энергии.

Кроме того, в 2019 году в подтверждение ранее достигнутых договоренностей подсудимая при проведении проверки одной из коммерческих организаций, от которой она получила взятку, достоверно зная об имеющихся нарушениях в сфере потребления теплоэнергии, не выдала организации предписания об их устранении. Более того, она составила акт осмотра энергоустановок, указав в нем заведомо ложные сведения о том, что помещение не отапливается.

Реклама

Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,860ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img