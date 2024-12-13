Экс-губернатора Любимова подозревают во взятках на 250 млн рублей

Бывшему губернатору Рязанской области Николаю Любимову предъявлены обвинения в получении взяток на общую сумму 250 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Из крупных активов, которые числятся за обвиняемым, значится только квартира площадью 200 квадратных метров, расположенная на Кутузовском проспекте в Москве. Следствие планирует наложить арест на эту недвижимость, чтобы обеспечить выплату возможного штрафа, который может составить до 500 млн рублей.

Согласно информации «Ъ», уголовное дело в отношении Николая Любимова расследуется Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) по преступлениям против государственной власти и в сфере экономики. Бывшему губернатору инкриминируется совершение трёх преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взяток в особо крупном размере).

Уголовное дело было возбуждено 11 декабря текущего года. В этот же день сенатор Любимов добровольно сложил свои полномочия, что позволило избежать необходимости получения санкции Совета Федерации на его уголовное преследование.

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по май 2022 года, занимая пост губернатора Рязанской области, Николай Любимов получал взятки как в денежной форме, так и в виде другого имущества за общее покровительство и содействие по службе. Общая сумма незаконных вознаграждений, которые ему вменяются, превышает 250 млн рублей. Эти суммы соответствуют масштабам взяток, фигурировавших в делах других экс-губернаторов.

Для примера, сахалинский губернатор Александр Хорошавин был осуждён по двум коррупционным делам на общую сумму 622 млн рублей. Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов получил срок за взятку в 235 млн рублей. Николай Белозерцев, экс-губернатор Пензенской области, был осуждён за взятку в 30 млн рублей.

Поскольку статья 290 УК РФ предусматривает штрафные санкции, следствие намерено обратиться в Басманный суд с ходатайством об аресте имущества Николая Любимова. Сам экс-губернатор уже заключён под стражу сроком на два месяца. Крупных активов, помимо упомянутой квартиры на Кутузовском проспекте (дом № 21), бывший чиновник не декларировал. Эта квартира, расположенная в доме сталинской постройки с кинотеатром «Пионер» на первом этаже, скорее всего, будет арестована для компенсации причинённого ущерба.

По словам источника «Ъ» в силовых структурах, предыдущие крупные дела о коррупции в Рязанской области связаны с заместителем Любимова Игорем Грековым и экс-сенатором Ириной Пятиной. Им вменяется получение взяток на общую сумму около 100 млн рублей. Эти дела находятся в производстве того же подразделения ГСУ СКР, которое расследует и обвинения против Николая Любимова. Это, как утверждается, может свидетельствовать о взаимосвязи данных преступлений.