Экс-главврач Рязанской ОКБ Карпунин стал заместителем директора НИИ Склифосовского

Бывший главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин стал заместителем директора НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

В столичном учреждении Карпунин будет отвечать за организационно-методическую работу. Он отметил, что именно в НИИ Склифосовского в двухтысячных начинал трудовой путь в качестве врача-хирурга. Там же он защитил диссертацию:

— Это многопрофильный научно-практический центр экстренной и плановой медицинской помощи, мои новые коллеги занимаются проблемами неотложной хирургии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений. Стать частью коллектива большая честь, но и огромная ответственность, — пишет медик

В посте Андрей Карпунин также выразил благодарность коллегам с Рязанской ОКБ, их он, по его же словам, не берётся называть «бывшими».