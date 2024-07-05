Пятница, 5 июля, 2024

Экс-главврач Рязанской ОКБ Карпунин стал заместителем директора НИИ Склифосовского

Автор: 7info7

Опубликовано

Бывший главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин стал заместителем директора НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

В столичном учреждении Карпунин будет отвечать за организационно-методическую работу. Он отметил, что именно в НИИ Склифосовского в двухтысячных начинал трудовой путь в качестве врача-хирурга. Там же он защитил диссертацию:

— Это многопрофильный научно-практический центр экстренной и плановой медицинской помощи, мои новые коллеги занимаются проблемами неотложной хирургии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений. Стать частью коллектива большая честь, но и огромная ответственность, — пишет медик

В посте Андрей Карпунин также выразил благодарность коллегам с Рязанской ОКБ, их он, по его же словам, не берётся называть «бывшими».

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