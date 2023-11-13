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Экс-глава Минтранса Рязанской области стал министром в Забайкалье

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Вадим Решетник, фото: minstroy.75.ru

Вадим Решетник назначен на должность министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, сообщает сайт ведомства.

Нового руководителя коллективу министерства представил вице-премьер края Игорь Дубровин.

Решетник с 2019 года возглавлял Минтранс Рязанской области. Чиновник — уроженец Ленинградской области, выпускник Санкт-Петербургского государственного политеха, окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Решетник женат, есть дочь.

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