Экс-глава Минтранса Рязанской области стал министром в Забайкалье

Вадим Решетник назначен на должность министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, сообщает сайт ведомства.

Нового руководителя коллективу министерства представил вице-премьер края Игорь Дубровин.

Решетник с 2019 года возглавлял Минтранс Рязанской области. Чиновник — уроженец Ленинградской области, выпускник Санкт-Петербургского государственного политеха, окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Решетник женат, есть дочь.