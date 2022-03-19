Экс-депутат Остроушко рассказала о «пятой колонне» в орловской власти

Бывший депутат орловского областного совета Валентина Остроушко заявила о сформированных в регионе «кастах», которые «уничтожили» детскую областную больницу, пишут Орловские новости.

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В частности, она раскритиковала слова главы регионального депздрава Станислава Шувалова, который заявил после увольнения донецких врачей, что они сами выбрали такой путь.

По мнению бывшего парламентария, в частную медицину семья донецких врачей ушла не по своему желанию. Также она отметила, что после института в больницу приходят неопытные медики, которые должны учить те, что увольняется.

«Президент России открыто сказал о существовании «пятой колонны» в стране, особенно в среде интеллигенции… А в среде власти что ее нет? Когда руководители региона откровенно плюют на детское здоровье, безразлично взирая на переход под давлением бесконечных наказаний доктора Журило из областной больницы в поликлинику, это что не вред государству? – утверждает Остроушко.

Она считает, что те, кто был в милости у губернатора Андрея Клычкова и его окружения, «могли творить все, что хотели».