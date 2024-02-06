«Яндекс» по ликвидности и капитализации может стать сопоставимым со Сбером

Продажа нидерландской компанией Yandex N.V российского бизнеса «Яндекса» консорциуму отечественных предпринимателей и организаций мало что изменит для его пользователей, зато откроет новые перспективы перед инвесторами. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на опрошенных экспертов.

Судя по заявлениям, российские частные инвесторы получат возможность купить акции МКАО «Яндекс» (части компании, которая останется в РФ), отметил директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. Это можно будет сделать после того, как игрок выйдет на Московскую биржу (как ожидается, в I квартале 2024 года).

Предстоящий выход на рынок акций российского «Яндекса» очень важное для инвесторов событие — по масштабам компании, интересу к ее ценным бумагам, ликвидности, ее можно будет сопоставить, например, со «Сбером» (6,3 трлн рублей), считает Тимур Нигматуллин. В случае сохранения базы отечественных миноритариев — для этого потребуется справедливый обмен акций Yandex N.V. на MKAO «Яндекс» с коэффициентом близким к 1:1 — капитализация организации может вырасти в несколько раз, отмечает он.

Для отечественных инвесторов снимаются риски, связанные с нерезидентством нидерландской организации: возможные санкции, давление со стороны иностранных государств и прочее. По словам директора Института исследований интернета Карена Казаряна, изменения позволят инвестировать в «Яндекс» отечественным структурам, например, фондам, для которых операции с ценными бумагами поисковика были неприемлемы из-за рисков.