«Я приехал по заданию СБУ»: видео признания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

ФСБ опубликовала видео допроса подозреваемого в организации взрыва, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, кадры предоставил телеграм-канал Baza.

Задержанный признался, что действовал по указке Киева.

«Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Купил самокат, через несколько месяцев (забрал. – Прим. Ред.) вещи для бомбы», – заявил мужчина.

Подозреваемый уточнил, что лично нажал на кнопку и активировал взрывное устройство, когда генерал и его помощник выходили из дома.

По словам задержанного, он пошел на преступление ради 100 тысяч долларов и европейского паспорта.

Взрыв на Рязанском проспекте в Москве произошел утром во вторник. По данным СМИ, по делу задержаны два человека. Следствие считает, что к убийству Кириллова причастны спецслужбы Украины.