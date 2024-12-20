Известный шеф-повар умер после ДТП под Казанью

После ДТП под Казанью умер известный во многих российских регионах уральский шеф-повар Максим Мельников, сообщает E1.ru.

Авария, в которой Мельников получил серьёзные травмы, случилась 17 декабря. После этого пострадавший попал в реанимацию, 19 числа его сердце не выдержало.

В ДТП попала также и супруга Максима, она до сих пор в реанимации.

Максим Мельников был шеф-поваром сети заведений быстрого питания «Das колбаs». По словам знакомого повара, именно он разрабатывал рецептуру колбасок для сети.

В последнее время Мельников работал шеф-поваром в «Газпроме», обычно уезжал вахтами на север.