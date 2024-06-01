Из-за визита патриарха Кирилла в Рязани введут ограничения

В воскресенье, 2 июня, ожидается важное событие для православных верующих: с визитом в Рязань приедет патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Ожидается, что патриарх проведёт освящение храма на площади Новаторов в Московском районе города.

Строительство храма Сретения Господня планировалось в 1996 году. Первоначально он был задуман как храм в честь апостола Андрея Первозванного. Решение земельного вопроса затянулось до 2006 года, когда были проведены публичные слушания по вопросу выделения участка земли. 11 ноября 2006 года за один день был смонтирован фундамент, в декабре поставлен сруб храма. Первая Божественная Литургия была совершена 31 декабря 2006 года.

На сегодняшний момент закончены все этапы строительства и отделочные работы основного предела в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Ожидается освящение великим чином, сообщает сайт храма.

Из-за визита патриарха Кирилла в Рязани вводится ряд ограничений. В частности, будут перекрываться улицы, водителей просят не оставлять автомобили в некоторых местах.

Подробнее сообщила городская администрация.

Также вводятся ограничения на использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Проще говоря, на самокатах можно будет ездить не везде.