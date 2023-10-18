Иван Бахилов рассказал о планах развития Касимова

Глава администрации Касимова Иван Бахилов рассказал в интервью газете «Рязанские ведомости» о ближайших планах.

По словам мэра, проблем в городе действительно много, и возникли они не сегодня, многие из них копились годами.

— Ищем решение, обращаемся за помощью к региональным властям, которые откликаются и помогают. В этом году нам направили дополнительно около 50 млн рублей для ремонта дорожного покрытия, за что я очень благодарен губернатору области Павлу Викторовичу Малкову и нашему куратору — вице-губернатору области Артёму Анатольевичу Бранову.

Ни один современный город не может обойтись без строительства новых и реконструкции уже существующих инженерных сетей. Обязательно благоустройство территории. Все это будет делаться поэтапно. Вице-губернатор Артём Бранов, посетивший Касимов, положительно оценил первые результаты нашей работы. Набережную будем серьёзно развивать — обсудили строительство нового причала, лестницы, других элементов благоустройства.

Он также отметил во время своего визита, что полным ходом идёт ремонт центральной улицы районного центра — Советской. Первый этап ремонта будет закончен уже в этом году, а в следующем ремонт доведем до конца. Надеюсь, что в скором времени мы увидим преображенный Касимов.

В следующем году планируем завершить строительство новой школы на 960 мест в рамках нацпроекта «Образование». Появление образовательного учреждения позволит детям из густонаселенных микрорайонов получать образование в шаговой доступности. Школа появится на улице 50 лет СССР. Примечательно, что она расположится на территории станции юннатов, которая будет базироваться в образовательной организации.

Это будет четырехэтажный объект на 38 классов. В отдельном крыле создадут административное помещение станции юных натуралистов. Рядом будет находиться опытный участок юннатов площадью около гектара. Также на территории учреждения предусмотрены баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, уличные тренажеры и полоса препятствий. Планируется, что в новое учреждение переведут учеников из школы N°3. Смогут разгрузиться и закрыть вопрос второй смены другие школы Касимова.

В следующем году продолжим реализацию программы «Формирование современной городской среды». На очереди второй этап реализации проекта «Благоустройство общественной территории» на улице Советской, между многоквартирными домами № 191, 191А, 191Б, 19В.

Будем участвовать и в региональной программе по поддержке муниципальных инициатив. В этом году в городе мы реализуем 4 проекта: благоустройство сквера в поселке Фабрика, установка там же детской площадки, благоустройство общественной территории возле Центра культуры имени А. М. Ишимбаева, благоустройство стадиона «Спартак». В этой программе основная инициатива идет от жителей, наша задача — ее поддержать. Планов действительно много, надеюсь, что все задуманное получится осуществить.