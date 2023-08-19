На главнуюНовости РязаниНовости Касимова 19.08.2023 11:46 Иван Бахилов обратил внимание на нехватку безналичной оплаты в касимовских маршрутках 7info7 В пятницу, 18 августа, глава администрации Касимова Иван Бахилов провёл утренний объезд города. Его результатами он поделился на своей странице ВКонтакте. Глава администрации решил воспользоваться общественным транспортом: — Проехал на автобусе по маршруту Черёмушки — Затон. В автобусах чисто, нет неприятного запаха, но явно не хватает безналичной оплаты, — сказал он. Осмотрели пешеходные переходы в районе «Черемушек»,все соответствует требованиям, разметка и знаки на месте.Заехали на участок, где проходит ремонт теплотрассы на ул. Академика Уткина. Работы по замене аварийного участка теплотрассы подходят к завершению: сегодня будут укладывать плиты перекрытия. Ремонт большой и масштабный,но волнует что скоро начинается школьная пора и ремонт необходимо завершить до его начала.Осмотрел место реализации программы местных инициатив по благоустройству территории татарского культурного центра, работы начаты, пока отставания от графика нет. Новости партнёров Читайте также В 2024 году автобус №20 перестанет ходить по улице Высоковольтной Камерный оркестр Рязанской области под управлением Сергея Проскурина выступил с концертом в Министерстве спорта РФ Василиса Володина пообещала ключевые изменения в жизни нескольких знаков Виталий Артёмов обсудил с архитекторами планы по реконструкции рязанского кинотеатра «Октябрь» Рядом с Рязанской филармонией появились «музыкальные» ворота В Пронском районе обнаружили гигантский белый гриб На Касимовском шоссе заметили чёрный дым Общество «Знание» присоединится к празднованию Дня Государственного флага России Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Стало известно, кому повысят пенсии с 1 сентября Пенсию пересчитают людям, которым в сентябре исполнится 80 лет. Анна Хилькевич прокомментировала слухи о беременности Актрису с округлившимся животом сфотографировали на дне рождения певицы Нюши. Женщина насмерть сбила ребёнка в Нижегородской области В городе Дзержинске Нижегородской области женщина сбила двух детей на машине. В 2024 году автобус №20 перестанет ходить по улице Высоковольтной Как итог — обслуживать улицу Высоковольтную будут только маршруты 10 и 58. Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области 18 августа В Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка выпущено по 4 артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка – 9 артиллерийских снарядов. После перепалки в ночном клубе на рязанца ложно донесли о нетрезвом вождении Инцидент произошёл ночью 19 августа. Камерный оркестр Рязанской области под управлением Сергея Проскурина выступил с концертом в Министерстве спорта РФ Поводом стало 100-летие городошного спорта. Аспиранта из Африки зарезали в «Бургер Кинге» По словам друзей, Франсуа не провоцировал конфликты, был добрым, отзывчивым человеком. Василиса Володина пообещала ключевые изменения в жизни нескольких знаков Такой шанс нельзя упустить. В Башкирии неравнодушный гражданин помог задержать пьяного водителя В отношении него составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения Новым главным архитектором Смоленска станет Алексей Выдрин Предыдущий главный архитектор Смоленска Николай Васнецов покинул должность в конце марта по истечению срока контракта. Виталий Артёмов обсудил с архитекторами планы по реконструкции рязанского кинотеатра «Октябрь» КДЦ должен стать многофункциональным, чтобы разные возрастные категории могли найти себе занятие по душе.