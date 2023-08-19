Иван Бахилов обратил внимание на нехватку безналичной оплаты в касимовских маршрутках

— Проехал на автобусе по маршруту Черёмушки — Затон. В автобусах чисто, нет неприятного запаха, но явно не хватает безналичной оплаты, — сказал он.



Осмотрели пешеходные переходы в районе «Черемушек»,все соответствует требованиям, разметка и знаки на месте.



Заехали на участок, где проходит ремонт теплотрассы на ул. Академика Уткина. Работы по замене аварийного участка теплотрассы подходят к завершению: сегодня будут укладывать плиты перекрытия. Ремонт большой и масштабный,но волнует что скоро начинается школьная пора и ремонт необходимо завершить до его начала.



Осмотрел место реализации программы местных инициатив по благоустройству территории татарского культурного центра, работы начаты, пока отставания от графика нет.