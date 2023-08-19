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Иван Бахилов обратил внимание на нехватку безналичной оплаты в касимовских маршрутках

7info7

В пятницу, 18 августа, глава администрации Касимова Иван Бахилов провёл утренний объезд города. Его результатами он поделился на своей странице ВКонтакте.

Глава администрации решил воспользоваться общественным транспортом:

— Проехал на автобусе по маршруту Черёмушки — Затон. В автобусах чисто, нет неприятного запаха, но явно не хватает безналичной оплаты, — сказал он.

Осмотрели пешеходные переходы в районе «Черемушек»,все соответствует требованиям, разметка и знаки на месте.

Заехали на участок, где проходит ремонт теплотрассы на ул. Академика Уткина. Работы по замене аварийного участка теплотрассы подходят к завершению: сегодня будут укладывать плиты перекрытия. Ремонт большой и масштабный,но волнует что скоро начинается школьная пора и ремонт необходимо завершить до его начала.

Осмотрел место реализации программы местных инициатив по благоустройству территории татарского культурного центра, работы начаты, пока отставания от графика нет.

Иван Бахилов обратил внимание на нехватку безналичной оплаты в касимовских маршрутках
Иван Бахилов обратил внимание на нехватку безналичной оплаты в касимовских маршрутках
Иван Бахилов обратил внимание на нехватку безналичной оплаты в касимовских маршрутках

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