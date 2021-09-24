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Пятница, 24 сентября, 2021
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IV Международный форум древних городов в Рязани. День третий

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IV Международный форум древних городов в Рязани. День третий

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С 22 по 26 сентября в Рязанской области проходит IV Международный форум древних городов.

Во время форума главный редактор «7info» Надежда Майорова встречалась с гостями в пресс-центре, откуда была организована прямая трансляция.

Чем  запомнится 24 сентября — третий день форума?

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялось пленарное заседание Ассоциации древних городов. Модератором заседания выступил известный телевизионный журналист Михаил Зеленский. Среди участников – Губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов, Митрополит Рязанской и Михайловский Марк,  руководители администраций и учреждений культуры древних городов России и зарубежья.

24 сентября в Рязани прошёл фестиваль народных инструментов.

В пресс-центр форума пришли руководитель Государственного оркестра Московской областной филармонии «Гусляры России» Платон Евгеньевич Греков и представители национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» — балетмейстер, заслуженная артистка Карелии Оксана Степановна Смирнова, помощник художественного руководителя ансамбля Александр Николаевич Гореванов и начальник отдела маркетинга коллектива Татьяна Анатольевна Субботина.

Они рассказали Надежде Майоровой о истории создания своих коллективов, уникальных народных инструментах, а также поделились впечатлениями об Рязани и о IV Международном форуме древних городов в Рязани.

Своими впечатлениями о IV Международном форуме древних городов, о Рязани и о рязанцах поделился тележурналист канала «Россия-Культура» Михаил Зеленский.

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