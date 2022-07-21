Итоги весенней сессии подвела Рязанская областная дума.

Накануне в Рязанской облдуме прошло последнее заседание весенней сессии. Подводя итоги, глава регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что работа велась в непростых условиях с учетом проблем в экономике, связанных с беспрецедентными санкциями.

«Тем не менее и правительство, и депутаты областной Думы достаточно эффективно работали, принимали законы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, инвесторов, семей с детьми. Нам удалось обеспечить своевременное доведение средств федерального бюджета до получателей Рязанской области. Оперативность в работе парламентариев, деловой подход отметил губернатор, который пришел поблагодарить депутатов и подвести итоги нашей совместной деятельности в весеннюю сессию. Вопрос не только текущего взаимодействия, но и планов на будущее также был обсужден с главой региона. Павел Викторович просил депутатов активней поработать в округах, провести встречи с жителями, чтобы выяснить наиболее острые проблемы и вопросы. Также глава региона подчеркнул, что необходимо и дальше проводить депутатский контроль, потому что лето – это период активных строительных работ в дорожной отрасли, социальных объектов. И все это, безусловно, требует общественного и депутатского контроля. И мы полностью поддерживаем это предложение», – рассказал Аркадий Фомин.

Председатель Рязанской областной Думы добавил, что в настоящий момент идёт активная подготовка к осенней сессии. Утвержден план законотворческой деятельности, в который уже вошли около 30 законопроектов.

«В формате правительственных часов мы обсудим актуальные проблемы системы общего образования, реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, благоустройство населенных пунктов. Вернемся к вопросам кадрового обеспечения учреждений социальной сферы, проанализируем эффективность использования государственного имущества Рязанской области, текущее состояние и перспективы развития сельского хозяйства и туристической отрасли в регионе», – уточнил Аркадий Фомин.

Аркадий Фомин: «Сегодня нашей общей задачей является создание необходимой правовой базы для реализации программ импортозамещения и дальнейшего социально-экономического развития региона»

Итоги весенней сессии прокомментировали депутаты регионального парламента. Член комитета по экономическим вопросам Татьяна Гусева обратила внимание на работу по корректировке законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, которая велась совместно с правительством области. Были выработаны эффективные решения, позволившие оказать реальную помощь бизнесу.

«Мы приняли закон, устанавливающий пониженные налоговые ставки по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения. Был расширен перечень отраслей, которые могут воспользоваться господдержкой. Работали и в направлении повышения инвестиционной привлекательности региона, в том числе смягчили требования к инвесторам».

Председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков отдельно выделил положительное решение вопроса обеспечения жильем детей-сирот. Принятие соответствующего закона инициировал врио губернатора Павел Малков.

«Нами был утвержден новый порядок определения общего объема субвенций муниципальным образованиям на приобретение жилья для данной категории граждан. Ситуация была достаточно сложной, установленные ранее нормативы в условиях значительного роста цен тормозили процедуру покупки квартир и домов, особенно в городе Рязани. Очередь не двигалась. Внесение поправок позволило запустить аукционы. Надеюсь, что в этом году сможем освоить предусмотренные в бюджете средства и обеспечить детей жильём».

Среди важных решений, принятых в весеннюю сессию, Сергей Пупков также назвал продление сроков предоставления регионального материнского капитала и расширение направлений использования средств, обеспечение системами непрерывного мониторинга крови детей с сахарным диабетом первого типа, принятие закона о стопроцентной компенсации самозанятым гражданам предельной стоимости путёвок в детские лагеря.

Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, говоря о планах на перспективу, сообщил, что предстоит большая по подготовке регионального бюджета на предстоящий трёхлетний период.

«Первостепенная задача – это поддержка экономики, обеспечение финансирования всех социальных обязательств региона и достижение национальных целей и задач. Одним из приоритетов, как отметил врио Губернатора Рязанской области Павел Малков, является сфера дорожного хозяйства, приведение в нормативное состояние дорог с целью создания современной дорожной сети в городе и области».