Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь спасти Наталью Наговицыну на пике Победы в Киргизии, сообщил РЕН ТВ Александр Семенов, возглавлявший первый спасательный отряд.

Россиянка отправилась покорять вершину с тремя спортсменами — Романом, немцем Гюнтером и итальянцем Лукой. Покорить пик удалось только уроженцу Германии. Итальянец же остался в пещере на высоте 6900 метров.

По словам Семенова, Роман некоторое время оставался с Натальей, дал ей обезболивающее и утеплил. Затем он вернулся в пещеру и рассказал, что женщина осталась наверху. На следующий день Гюнтер и Лука поднялись к ней, взяв с собой палатку, еду, газ. Они помогли ей переночевать.

Позже Лука потерял варежку и получил сильное обморожение руки, вскоре у него начался отек мозга.

«Эта очень страшная агония происходила перед его гибелью. Он пытался сброситься со скалы, со стен, пытался избавиться от своей руки, но это очень страшно на самом деле», — рассказал Семенов.

Итальянец погиб на высоте примерно 6700–6800, где находится его тело, неизвестно.

Наговицына 12 августа Наговицына оступилась и сломала ногу при спуске с пика Победы. Ее пытались эвакуировать несколько раз, но безрезультативно.

Общество

Инвалида-колясочника, пропавшего неделю назад в Рязанской области, нашли

43-летний Владимир Кондаков пропал в Скопине 16 августа. Отмечалось, что мужчина передвигается на инвалидной коляске.
Происшествия

Автомобиль горел ночью в центре Рязани

На месте происшествия работали 2 единицы техники и 5 человек личного состава.
Происшествия

Сообщницу мошенников, которая забрала 1 050 000 у рязанской пенсионерки, задержали

Пенсионерка передала приехавшей женщине 1 миллион 50 тысяч рублей, однако возвращения курьера не дождалась и обратилась в полицию. Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество.
Акценты

Косуля Марта обрела семью и верного друга в Шацком районе: история спасения олененка

Представьте, идете вы по деревне, а вам навстречу женщина в сопровождении верного пса и… косули! Жителям села Ольхи Шацкого района эта картина стала привычной, когда в начале мая в доме Елены поселилась «дикая коза». 
Новости России

В Москве казнили генералов Кулика и Гордова 75 лет назад

Ровно 75 лет назад, 24 августа 1950 года, в...
Новости России

Калининградец убил беременную жену в первую же неделю после свадьбы

В Советске Калининградской области молодой человек убил беременную жену...
Происшествия

ДТП с участием с участием патрульной машины произошло в Рязанской области

По словам очевидцев, на улице Большой один из водителей врезался в автомобиль, после чего вторую машину отбросило прямо на патрульную машину.
Общество

На территории Рязани и области объявили отбой угрозы атаки БПЛА утром 24 августа

За время действия угрозы сообщения о сбитых беспилотников на территории Рязанской области не поступали.