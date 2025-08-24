Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь спасти Наталью Наговицыну на пике Победы в Киргизии, сообщил РЕН ТВ Александр Семенов, возглавлявший первый спасательный отряд.

Россиянка отправилась покорять вершину с тремя спортсменами — Романом, немцем Гюнтером и итальянцем Лукой. Покорить пик удалось только уроженцу Германии. Итальянец же остался в пещере на высоте 6900 метров.

По словам Семенова, Роман некоторое время оставался с Натальей, дал ей обезболивающее и утеплил. Затем он вернулся в пещеру и рассказал, что женщина осталась наверху. На следующий день Гюнтер и Лука поднялись к ней, взяв с собой палатку, еду, газ. Они помогли ей переночевать.

Позже Лука потерял варежку и получил сильное обморожение руки, вскоре у него начался отек мозга.

«Эта очень страшная агония происходила перед его гибелью. Он пытался сброситься со скалы, со стен, пытался избавиться от своей руки, но это очень страшно на самом деле», — рассказал Семенов.

Итальянец погиб на высоте примерно 6700–6800, где находится его тело, неизвестно.

Наговицына 12 августа Наговицына оступилась и сломала ногу при спуске с пика Победы. Ее пытались эвакуировать несколько раз, но безрезультативно.