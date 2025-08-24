Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь спасти Наталью Наговицыну на пике Победы в Киргизии, сообщил РЕН ТВ Александр Семенов, возглавлявший первый спасательный отряд.
Россиянка отправилась покорять вершину с тремя спортсменами — Романом, немцем Гюнтером и итальянцем Лукой. Покорить пик удалось только уроженцу Германии. Итальянец же остался в пещере на высоте 6900 метров.
По словам Семенова, Роман некоторое время оставался с Натальей, дал ей обезболивающее и утеплил. Затем он вернулся в пещеру и рассказал, что женщина осталась наверху. На следующий день Гюнтер и Лука поднялись к ней, взяв с собой палатку, еду, газ. Они помогли ей переночевать.
Позже Лука потерял варежку и получил сильное обморожение руки, вскоре у него начался отек мозга.
Итальянец погиб на высоте примерно 6700–6800, где находится его тело, неизвестно.
Наговицына 12 августа Наговицына оступилась и сломала ногу при спуске с пика Победы. Ее пытались эвакуировать несколько раз, но безрезультативно.