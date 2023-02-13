Понедельник, 13 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Исследование: В 2022 году в Рязанской области снизилось качество жизни

На главнуюНовости Рязани
Image by cookie_studio on Freepik

Специалисты РИА Новости составили рейтинг регионов России по качеству жизни в 2022 году. Рязанская область оказалась на 27-й строчке.

В 2022 году рейтинговый балл Рязанского региона составил 56,645. В 2021 Рязанская область находилась на 21-м месте. Таким образом, регион сдал 6 позиций за год.

В большинстве регионов страны в прошлом году качество жизни выросло. Как и год назад, список возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Аутсайдерами рейтинга оказались Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.

По 4 новым российским регионам – Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям – данных пока нет.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации