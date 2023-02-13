Исследование: В 2022 году в Рязанской области снизилось качество жизни

Специалисты РИА Новости составили рейтинг регионов России по качеству жизни в 2022 году. Рязанская область оказалась на 27-й строчке.

В 2022 году рейтинговый балл Рязанского региона составил 56,645. В 2021 Рязанская область находилась на 21-м месте. Таким образом, регион сдал 6 позиций за год.

В большинстве регионов страны в прошлом году качество жизни выросло. Как и год назад, список возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Аутсайдерами рейтинга оказались Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.

По 4 новым российским регионам – Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям – данных пока нет.