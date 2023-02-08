Среда, 8 февраля, 2023
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Ирина Захарова привезла в Рязань выставку «Матерчатая каллиграфия»

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В библиотеке имени Горького в Рязани открылась выставка «Матерчатая каллиграфия», сообщил в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

Выставку подготовила и привезла в Рязань заслуженный деятель искусств РФ, ведущий специалист по культуре Китая, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирина Владиславовна Захарова.

По словам Никитина, Захарова жила в Китае много лет, за это время у неё появилась любовь и интерес к этой стране, а также много друзей. «Матерчатая каллиграфия» — это своеобразное посвящение этим людям. Их «автографы» в виде иероглифов Ирина Владиславовна представляет в текстильных панно с аппликациями и изящной вышивкой.

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