Ирина Захарова привезла в Рязань выставку «Матерчатая каллиграфия»

В библиотеке имени Горького в Рязани открылась выставка «Матерчатая каллиграфия», сообщил в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

Выставку подготовила и привезла в Рязань заслуженный деятель искусств РФ, ведущий специалист по культуре Китая, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирина Владиславовна Захарова.

По словам Никитина, Захарова жила в Китае много лет, за это время у неё появилась любовь и интерес к этой стране, а также много друзей. «Матерчатая каллиграфия» — это своеобразное посвящение этим людям. Их «автографы» в виде иероглифов Ирина Владиславовна представляет в текстильных панно с аппликациями и изящной вышивкой.