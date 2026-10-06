Совсем немного времени осталось до саммита «Большой двадцатки». Эта организация претендует на роль главного мирового союза. Но Владимир Жириновский при жизни оценивал притязания G20 крайне скептично. Он качал головой: чем больше участников, тем сложнее им договориться даже между собой.

В итоге контролировать весь мир будет политический пятиугольник. Остальные участники этой игры отвалятся. К чему готовиться России? Жириновский давно дал полный расклад: она войдёт в этот пятиугольник, вспоминают слова лидера ЛДПР журналисты «Царьграда».

Накануне «большого шухера»

Двадцать первый саммит «Большой двадцатки» позиционируется как очень значимое событие. Ещё бы. В этом году председательство в организации доверили Соединённым Штатам.

Соответственно, и саммит пройдёт в США. Точнее — в Майами, с 14 по 15 декабря, в гольф-клубе Trump National Doral Miami. Как нетрудно догадаться, роль хлебосольного хозяина на себя берёт сам Дональд Трамп.

В качестве гостей на саммит приглашены лидеры ряда стран. Включая Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Польшу и другие. При этом ЮАР, будучи страной-участником G20, на мероприятие вовсе не позвали. Таково «решение принимающей стороны», скромно отчитались зарубежные СМИ.

С участием России ясности нет. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал о направлении приглашения президенту Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия на саммите будет «представлена на высоком уровне», но воздержался от подробностей.

За что Жириновский критиковал «Большую двадцатку»

Владимир Вольфович при жизни весьма иронично относился к объединению. Не особо оглядываясь на то, что Россия состоит в нём. Жириновский постоянно говорил: саммиты G20 давно превратились в своеобразную ярмарку тщеславия.

Много разговоров, позирования, громких заявлений, и крайне скромный выхлоп. Жириновский в своём неповторимом бескомпромиссно-прямом стиле говорил: слишком много участников. Они между собой-то никак договориться не смогут, не то что на судьбы мира влиять.

Когда бесполезность организации станет очевидной, по-настоящему серьёзные дела будет вершить «пятиугольник силы». Так Жириновский называл союз, который придёт на смену всем прежним. И будет обладать реальной силой. Позволяющей регулировать всё, что происходит в политическом поле на мировой арене.

Кто станет участником пятиугольника

Разумеется, это будут самые большие и влиятельные государства. Жириновский уже давно дал расклад. По его версии, в пятёрку лидеров войдут Россия, США, Китай, Индия и Евросоюз.

А что же Великобритания? В схеме Жириновского ей места за столом «центров силы» не найдётся. Почему? И на этот вопрос Владимир Вольфович давал развёрнутый ответ. Каждый участник «пятиугольника силы» будет выполнять свою важную миссию.

Британия в ауте

Индии предстоит стать для Китая фактором сдерживания. Бог знает, почему Жириновский так считал. КНР на протяжении всей своей тысячелетней истории не была склонна к бездумному ввязыванию в войны. Но с другой стороны, многое из сказанного Жириновским в своё время звучало как полная чушь. А потом внезапно воплощалось в реальности.

В свою очередь Китай будет смотреть за порядком в Юго-Восточной Азии. В этом непростом деле ему поможет та же Индия.

Штаты будут курировать Южную Америку. Евросоюз — Африку.

Что достанется России

А что же Россия? К чему готовиться ей? По версии Жириновского, Москве достанется громадная зона влияния. В ней окажутся Центральная Азия, Турция, Афганистан и Иран. А Великобритании на этом поле места попросту не останется.

«Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин, Дели. Пятиугольник, который будет контролировать всю планету и обеспечит стабильность», — пророчил в 2014-м Владимир Вольфович.

Даже сейчас его прогноз выглядит фантастичным. Но кто знает, не сбудется ли он? Как к изумлению публики уже сбылись другие политические пророчества Жириновского.