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Судьбоносные встречи осени: таролог назвала 7 знаков зодиака, чья жизнь скоро изменится

Анастасия Мериакри
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Вторая половина осени станет периодом кардинальных перемен в личной жизни для представителей сразу 7 знаков зодиака. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала практикующий таролог и нумеролог Виктория Крылова, выделившая Раков, Водолеев, Рыб, Весов, Стрельцов, Овнов и Козерогов как главных счастливчиков предстоящих месяцев.

По словам эксперта, Раки подсознательно готовы к новым чувствам, даже если пока не отдают себе в этом отчет. Внутри них зреет тихая готовность к эмоциям, которые давно искали выхода. Виктория Крылова рекомендует представителям этого знака не бояться проявлять истинные чувства, поскольку именно искренность станет тем самым мостом, который приведет к встрече с важным человеком.

Водолеи, в свою очередь, находятся на пике своей внутренней силы, нежности и уверенности. Они притягивают окружающих буквально магнитом, часто даже не замечая этого. Главное для них сейчас — отключить излишний анализ, довериться потоку событий и позволить себе быть в центре внимания. Судьбоносное знакомство может произойти в творческой среде, через проявление заботы или совершенно случайно.

Рыбы полны решимости и готовы к активным действиям. Нумеролог уверяет, что значимый человек появится в их жизни в ходе дискуссии, спора или при обсуждении неожиданных новостей. Смелость в общении и вовремя сказанная фраза могут заложить фундамент для крепкой связи.

У Стрельцов наблюдается внутреннее напряжение и острое желание доказать свою правоту. Однако эксперт советует не бояться конфронтации. Именно через спор или неожиданное соперничество в их окружении может появиться верный союзник, способный перевернуть жизнь.

Овны пребывают в состоянии спокойного ожидания, уверенные в том, что события развиваются по плану. Виктория Крылова предупреждает, что важная встреча произойдет в самой обычной бытовой обстановке. Не стоит ждать грандиозных жестов, достаточно просто проявить внимание к тем, кто находится рядом, ведь судьба часто маскируется под простую случайность.

Весы обретают удивительную способность видеть вещи такими, какие они есть, без самообмана. Это качество делает их притягательными для честных и порядочных людей. Важный разговор может раскрыть потенциал человека, которого Весы ранее недооценивали.

Козероги обретут твердую почву под ногами, испытывая чувство гордости и удовлетворения. Судьбоносная встреча станет для них своеобразной наградой и произойдет в момент, когда они будут меньше всего этого ожидать. Астролог советует не отмахиваться от комплиментов и знаков внимания, так как они могут быть далеко не случайными.

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