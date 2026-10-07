Праздник Покрова Пресвятой Богородицы — один из самых почитаемых среди православных верующих. Он не входит в число 12 главных церковных торжеств. События, которым посвящён этот праздник, произошли уже после вознесения Божией Матери.

Когда отмечают Покров

Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы каждый год 14 октября. В 2026 году этот день выпадает на среду. Полное название праздника — Святой Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.

События, которым посвящён праздник, произошли не при жизни Божией Матери. Поэтому торжество не входит в число 12 самых важных православных праздников.

Смысл праздника Покров Пресвятой Богородицы

В основе праздника лежит предание о явлении Божией Матери в Константинополе в начале X века. Оно описано в житии Андрея Юродивого. Тогда Византийская империя в очередной раз оказалась на грани гибели. Константинополь был в осаде восточных соседей. А армия империи находилась в дальнем походе.

Считается, что события, которым посвящён праздник, произошли 14 октября 910 года. По старому стилю — 1 октября.

Люди надеялись на помощь Пресвятой Богородицы. Она не раз спасала их от нашествий врагов. Поэтому горожане днём и ночью молились. Для этого выбрали Влахернский храм. Там хранилась риза Божией Матери, головной покров и часть её пояса.

Во время всенощного бдения Андрей Юродивый и его духовный ученик Епифаний увидели чудо. В храме было много молящихся. Однако явление Пресвятой Богородицы могли видеть только Андрей и Епифаний.

Невидимая для других Богородица шла от царских врат. Её сопровождали Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Они держали её под руки. А множество святых в белых одеждах шли позади и пели песнопения.

По окончании молитвы Она сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое покрывало. Держа его с великой торжественностью Своими Пречистыми Руками, распростёрла его над всем стоящим в храме народом.

Покров Божией Матери защитил город. Вскоре поднялась буря, которая разметала корабли врагов у берегов Константинополя.

Как праздник пришёл на Русь

Православная церковь начала отмечать праздник в XII веке. Такое распоряжение дал святой князь Андрей Боголюбский. Он почитал Христа ради юродивого Андрея как своего покровителя. Поэтому интересовался его житием.

Тогда же на Руси стали возводить первые храмы в честь Покрова Божией Матери. Один из самых древних — храм Покрова на Нерли. Его построили по указу святого князя Андрея Боголюбского. Со временем появлялись храмы и обители в честь праздника. Они были почти в каждом городе.

Как проходит церковная служба на Покров

Церковная служба в честь праздника начинается накануне, 13 октября. В православных храмах служат малую вечерню, великую вечерню, утреню, а также литургию. Божию Матерь прославляют и называют Источником мудрости и великой Заступницей.

Верующие молятся Деве Марии и просят у неё помощи. Считается, что именно в этот день все их просьбы будут услышаны. За литургией следуют проповеди. Они не только рассказывают историю торжества, но и объясняют его смысл.

В этот день нет поста. Однако если 14 октября выпадает на постные дни, среду или пятницу, то мясо, яйца, молоко и кисломолочные продукты есть запрещается. Но рыбу можно.

Народные традиции Покрова

Наши предки называли праздник Покров день. Они считали, что в это время осень встречается с зимой. Ждали первый иней, который покроет землю. Для них Покров был главным праздником осени. Собирать урожай к тому времени уже заканчивали. Избы начинали утеплять мхом, а скот переводили на зимний корм.

После сбора урожая с яблонь не срывали оставшиеся плоды. Им давали засохнуть. А на Покров день сжигали вместе с ветками. Считалось, что тогда в доме будет тепло всю зиму.

Детей на крыльце обливали холодной водой через сито или решето. Считалось, что тогда они не будут болеть зимой. А хозяйки задабривали домового блинами. В этот день он засыпал на всю зиму. Считалось: если он уснёт сытым, то и в доме зимой будет еда и тепло.

Свадебные традиции

Наши предки считали, что тех, кто сыграл свадьбу в день праздника, ждала счастливая семейная жизнь. С достатком и большим количеством детей. Чтобы так было, молодожёнов укладывали спать на снопах ржи. Их обязательно должно было быть нечётное количество.

Незамужние девушки шли в храмы ранним утром. Кто первый поставит свечу, тот раньше всех выйдет замуж.

Девушки собирались в избе, где развлекались. Вечером к ним присоединялись юноши. На таких смотринах они выбирали себе невест. Хозяйки накрывали столы как можно богаче. Они ожидали, что к ним могут прийти сваты.

Народные приметы на Покров 14 октября

Если с дубов и берёз опали все листья, год будет лёгкий. А если некоторые остались — зима окажется суровой.

Гром в этот день принесёт короткую зиму без снега.

Чем больше снега на Покров, тем больше в следующем году будет свадеб.

Если на Покров день грязно, всё заметёт через месяц. А если сухо, морозы придут позже.