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Первый снег в октябре: главные приметы, намекающие на скорую суровую зиму

Валерия Мединская
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Снег в начале октября 2026 года заметили сразу в нескольких регионах России. Осадки выпали на севере Свердловской области. А также в Татарстане — в Набережных Челнах, Бугульме, Елабуге, Кукморском и Сабинском районах и Богатых Сабах. В тот же день снег наблюдали в Ульяновске и области.

На Руси за октябрьским снегом следили особенно внимательно. По народным приметам определяли, насколько близко настоящая зима и какой она может оказаться. Одной из главных дат для таких наблюдений считалось 14 октября — Покров, пишет «Пятый канал».

Что предсказывает снег на Покров

Если на Покров идёт снег, приметы обещают снежную и продолжительную зиму. Дождь в этот день связывали с суровой и ветреной погодой. Северный ветер — с холодами. Восточный — с сухой зимой. А южный — с тёплой и снежной.

Сохранившиеся на деревьях листья считались признаком мягкой зимы. Полностью опавшая листва — предвестником сильных морозов.

Что значит первый снег осенью

Значение придавали и срокам первого снегопада. Если снег выпадал в сентябре, считалось: он быстро растает, но зима будет снежной.

Октябрьский снег воспринимали как знак приближения морозов. А поздний первый снег — в конце ноября или декабре — связывали с продолжительной и суровой зимой.

Отдельные приметы касались самого снега. Редкие мелкие снежинки предвещали долгую холодную зиму. Пушистый и быстро растаявший снег — мягкую погоду с оттепелями.

Мокрый плотный снег, который сразу замерзал, связывали с морозами и метелями. Если снег ложился на мокрую землю и не таял, ожидали затяжную зиму.

Время снегопада и следы

Считалось, что значение имеет и время снегопада. Утренний снег обещал ясную морозную погоду. Вечерний — продолжительные бураны и ненастье.

Следы ворон на первом снегу связывали с непродолжительной оттепелью. Обильный иней после снегопада — со снежной зимой.

Если снег ложился на деревья с неопавшими листьями, по приметам он должен был быстро растаять. Однако сама зима ожидалась суровой и ветреной.

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