Пастор предсказал конец света на октябрь 2026 года

Южноафриканский пастор Джошуа Млакела выступил с новым пророчеством, перенеся предполагаемую дату конца света на октябрь 2026 года. Об этом сообщает URA.RU.

По словам проповедника, Бог лично сообщил ему, что истинной датой праздника труб, когда произойдет встреча со Спасителем лицом к лицу, станут 12 и 13 октября 2026 года. Млакела утверждает, что эта дата является окончательной. Свои расчеты он базирует на авторской системе, которая сопоставляет астрономическое положение Солнца и Луны с библейскими текстами.

Стоит отметить, что это не первое подобное заявление религиозного деятеля. Ранее Джошуа Млакела предрекал наступление конца света в сентябре 2025 года, назывались даты 23–24 сентября. Когда этот прогноз не сбылся, пастор не стал отказываться от своей теории. По его версии, ошибка была частью божественного замысла, а прежнее предупреждение якобы должно было духовно подготовить верующих к грядущему событию.

Джошуа Млакела приобрел широкую известность благодаря активному присутствию в социальных сетях, где он регулярно публикует видео с заявлениями о скором апокалипсисе, утверждая, что получает эту информацию напрямую от Иисуса. Его предыдущие прогнозы уже имели реальные последствия: некоторые последователи, поверив в скорое вознесение, продавали свое имущество и увольнялись с работы, чтобы подготовиться к концу света.