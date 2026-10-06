Спецоперация на Украине продолжается. Глобалисты на Западе прилагают все усилия, чтобы затянуть конфликт. Почему мир в бывшей республике СССР им не выгоден? Что на самом деле мешает завершению СВО? Экстрасенс Аделина Панина в интервью МК назвала причины, которые не дают закончить спецоперацию.

Кто такие глобалисты

«Глобалисты в моём восприятии — это не какой-то один тайный штаб с кнопкой, а узел интересов: и капитал, и политика, и медиа, — говорит Аделина. — У всех этих направлений нет общей цели.«Кто-то хочет прибыли, кто-то влияния, кто-то просто сохранить лицо».

По её словам, за затягиванием СВО стоят разные люди. У них разные ценности, цели и желания. И нет возможности договориться и прийти к единому результату.

Что мешает завершению конфликта

Владимир Путин не раз говорил: Россия готова разговаривать с Западом. Но только на равных. Там, судя по всему, до равного диалога пока не дозрели. И на это, по словам экстрасенса, тоже есть причины.

«Что же реально мешает завершению конфликта? — говорит экстрасенс. — Для части стран продолжающаяся СВО выгодна. Потому что есть санкционные схемы, есть определённые вложения в оборонную промышленность, в логистику. Пока конфликт идёт, страны зарабатывают. Это сильно затормаживает процесс».

Она добавила: ресурсы, борьба за рынки, металлы, землю — тоже фон, который подогревает конфликт. Не обходится и без инерции, система не умеет быстро выключаться. По словам экстрасенса, образовался целый клубок причин.

Почему Киев противится миру

Почему наступлению мира противится «кровавый клоун» Владимир Зеленский, кажется, уже понятно каждому. В мирное время нужно проводить выборы, а шансы на победу у него, мягко говоря, крайне низкие.

Плюс на Украине очень многие с наступлением мира начнут задавать вопросы: «А зачем всё это было?»

Впрочем, экстрасенс уверена: мир непременно наступит.