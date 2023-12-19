Индустрия гостеприимства Рязанской области предлагает к услугам туристов 203 различных коллективных средств размещения: 156 гостиниц 36 баз отдыха и 11 санаториев. Об этом сообщает Рязаньстат.

В течение 2022 года они приняли 517 тыс гостей.

Второй год подряд интерес к региону растет. В первом полугодии 2023 года туристский поток превысил показатели прошлого года в 1,6 раза.

Самое большое количество организаций, где можно остановиться, находится в Рязани — 88. В Касимовском районе — 19, Спасском — 11, Шиловском — 9, Шацком и Сасовском — по 8.