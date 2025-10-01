Среда, 1 октября, 2025
7.4 C
Рязань
Общество

Интерактивная карта субботников разработана в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани дан старт месячнику по благоустройству и санитарной очистке города. Об этом сообщает глава администрации города Виталий Артёмов.

Общегородские субботники запланированы 4, 11, 18 и 25 октября. Будет проводиться ликвидация несанкционированных свалок, спил сухих деревьев, уборка улиц, дворов и общественных территорий.

Муниципальный центр управления города Рязани подготовил интерактивную карту субботников. Зеленым цветом на карте отмечены места проведения работ в рамках общегородских субботников. Синим цветом на карте отмечены учреждения, которые самостоятельно организуют уборку закрепленных территорий. Большая уборка у них проводится 3 октября.

Карта будет пополняться новыми локациями.

«Приглашаю сотрудников предприятий и учреждений разных форм собственности, общественных организаций и неравнодушных рязанцев присоединиться к большой уборке. Вместе сделаем наш город чище и уютнее!» — отметил Виталий Артёмов.

Самые читаемые материалы

Новости России

Адская ночь на Украине: российские войска нанесли массированный удар

Первые сообщения о баллистике со стороны границы поступили около 01:57, и уже через несколько минут раздался первый взрыв.
Новости России

Русской Одессе быть! Битва за город решит исход СВО — эксперты

Альянс намерен цепляться за «жемчужину у моря», поскольку выход Украины к Чёрному морю является основой её политической и экономической значимости.
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Общество

На Земле началась магнитная буря

Учёные зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Это событие происходит на фоне ухудшения геомагнитной ситуации
Общество

Работы по ремонту подземного перехода у ТЦ «Барс» не приняты и не оплачены

Подрядчику направлена претензия о недостатках выполненной работы. Сейчас уточняется объем работ.

Последние новости

Магнитные бури возобновились на фоне увеличения скорости солнечного ветра

С 16:00 возобновились магнитные бури, которые сейчас оцениваются в диапазоне G1-G2

Стартовало голосование за лучшую управляющую компанию по итогам третьего квартала 2025 года

Рейтинг управляющих компаний, основанный на результатах голосования, будет опубликован 25 октября.

Овощи, произведенные на предприятии в Рыбновском районе, проверят на пестициды

Отобраны пробы моркови, капусты, картофеля, свеклы и салата для определения остаточного количества пестицидов и нитратов.

На 100-м году жизни скончался участник ВОВ, почетный гражданин Рязанской области Александр Осипов

Александр Осипов был ровесником Сасово и прошёл через суровые годы войны, проявляя стойкость и мужество поколения победителей.

Зарплата на рязанских агропредприятиях за год выросла более чем на 20%

В девяти предприятиях средняя зарплата свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Системы оповещения охватывает 75,8% населения Рязанской области

Всего в Рязани функционируют 110 точек оповещения, а по всей области система охватывает 27 муниципальных образований (75,8% жителей региона).

Несколько домов и детская поликлиника останутся без воды 2 октября

Подача воды будет прекращена с 09:30 до 16:30.

В администрации Рязани прошло заседание антитеррористической комиссии

Основной темой обсуждения стала деятельность по повышению защищенности информационной инфраструктуры города Рязани от неправомерных воздействий.

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.

В Рязанской области начался осенний призыв на военную службу

При неявке призывника в военкомат по истечении 20 дней с момента появления повестки в реестре, в отношении призывника вводятся ограничения, предусмотренные законом.

«Слава богу, что я не сломал ему нос!»: Иракли Пирцхалава рассказал о провокациях Михаила Гребенщикова после драки

Конфликт разгорелся после футбольного матча между командами артистов Сборной Грузии и Сборной России.

Системы телеметрии будут установлены на объектах водоснабжение в муниципалитетах Рязанской области

Запуск пилотного проекта запланирован на ближайшее время, заявил Рустам Халиков

Ремонтные работы по замене асфальта запланированы на Солотчинском шоссе с 7 октября

Протяженность участка составляет 1,7 км.

Всего за несколько месяцев в Рязани можно выучиться на дизайнера, массажиста, бухгалтера и не только

С 2009 года в Рязани функционирует Центр образования и развития личности – организация, дающая своим ученикам практические навыки, действующий диплом и всегда готовое помочь и дать совет комьюнити.

Судимый за изнасилование рязанец поджег два дорогих автомобиля из-за ревности

У «Тойоты РАВ 4» серьезно поврежден моторный отсек, а у «Мазды 6» пострадало правое крыло. Полицейские пришли к выводу о преднамеренном поджоге и начали искать виновного.