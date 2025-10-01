Интерактивная карта субботников разработана в Рязани

В Рязани дан старт месячнику по благоустройству и санитарной очистке города. Об этом сообщает глава администрации города Виталий Артёмов.

Общегородские субботники запланированы 4, 11, 18 и 25 октября. Будет проводиться ликвидация несанкционированных свалок, спил сухих деревьев, уборка улиц, дворов и общественных территорий.



Муниципальный центр управления города Рязани подготовил интерактивную карту субботников. Зеленым цветом на карте отмечены места проведения работ в рамках общегородских субботников. Синим цветом на карте отмечены учреждения, которые самостоятельно организуют уборку закрепленных территорий. Большая уборка у них проводится 3 октября.



Карта будет пополняться новыми локациями.

«Приглашаю сотрудников предприятий и учреждений разных форм собственности, общественных организаций и неравнодушных рязанцев присоединиться к большой уборке. Вместе сделаем наш город чище и уютнее!» — отметил Виталий Артёмов.