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Фото: t.me/umvd62
Происшествия

Иностранца осудят за убийство друга в Рязани

Алексей Самохин

Следственный комитет Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, трагедия произошла в квартире обвиняемого, куда пришел его друг для совместного употребления алкоголя и наркотиков. В ходе посиделки между мужчинами возник словесный конфликт. В состоянии опьянения обвиняемый нанёс потерпевшему множество ударов в область головы, туловища и конечностей. Убедившись в его смерти, мужчина попытался скрыть тело в квартире.

По делу проведены все необходимые следственные действия, собрана достаточная доказательственная база. Виновный заключён под стражу.

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Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

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