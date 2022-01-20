Информация о толщине льда на рязанских водоёмах

Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал сведения о толщине льда на водоёмах региона по состоянию на 20 января.
Озеро Старая Тишь – 15 см.
Озеро Долгое – 15 см.
Озеро Казарское – 15 см.
Река Солотчинская старица – 10 см.
Карьер Борки-1 – 15 см.
Карьер Борки-2 – 15 см.
Карьер Борки-3 – 16 см.
Затон Борковской р. Ока – 15 см.
Озеро Велье – 15 см.
Озеро Селянское – 15 см.
Озеро Маринка – 15 см.
Затон Дядьковский р. Ока – 11 см.
Озеро Прыщино – 11 см.
Пронское водохранилище р. Проня – 9 см.
Старица Перьинская р. Ока – 15-20 см.
Старица р. Ока Ибедрус – 15-20 см.
Старица Поповская р. Ока – 15-20 см.
Затон Пёт р. Ока – 15-20 см.
Затон Тащенский р. Ока – 15-20 см.
Затон Рубецкое р. Ока – 15-20 см.
Старица р.Ока – 15-20 см.
Затон Ситниковский р. Ока – 15-20 см.
Река Ока (г. Касимов) – 15-20 см.
Озеро Белое – 20 см.
Река Пра (г. Спас-Клепики) – 18 см.
Озеро Великое – 20 см.
Озеро Лебидиное – 25 см.
Река Цна (с. Ямбирино) – 19 см.
Река Цна (с. Конобеево) – 18 см.
озеро Сельное – 28 см.
озеро Развань – 28 см.
озеро Петровическое – 28 см.
озеро Лакаш – 28 см.
старица Киструсская р. Ока – 10 см.
озеро Долгое – 28 см.
затон Спасский р. Ока – 28 см.
озеро Большое – 28 см.
озеро Глубокое – 28 см.
озеро Уродовское – 28 см.
озеро Лужное – 28 см.
озеро Студенец – 28 см.
озеро Боброво – 28 см.
затон Чернышиха р. Ока – 25 см.
затон Дубровский р. Ока – 26 см.
старица Ниверха р. Ока – 20-26 см.
старица р.Ока затон Ключ – 20-23 см.
река Пара (п. Красный холм) – 20 см.
затон Курово р. Ока – 22-26 см.