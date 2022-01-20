-6.9 C
Рязань
Четверг, 20 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Информация о толщине льда на рязанских водоёмах

7info

Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал сведения о толщине льда на водоёмах региона по состоянию на 20 января.

Озеро Старая Тишь – 15 см.

Озеро Долгое – 15 см.

Реклама

Озеро Казарское – 15 см.

Река Солотчинская старица – 10 см.

Карьер Борки-1 – 15 см.

Карьер Борки-2 – 15 см.

Карьер Борки-3 – 16 см.

Затон Борковской р. Ока – 15 см.

Озеро Велье – 15 см.

Озеро Селянское – 15 см.

Озеро Маринка – 15 см.

Затон Дядьковский р. Ока – 11 см.

Озеро Прыщино – 11 см.

Пронское водохранилище р. Проня – 9 см.

Старица Перьинская р. Ока – 15-20 см.

Старица р. Ока Ибедрус – 15-20 см.

Старица Поповская р. Ока – 15-20 см.

Затон Пёт р. Ока – 15-20 см.

Затон Тащенский р. Ока – 15-20 см.

Затон Рубецкое р. Ока – 15-20 см.

Старица р.Ока – 15-20 см.

Затон Ситниковский р. Ока – 15-20 см.

Река Ока (г. Касимов) – 15-20 см.

Озеро Белое – 20 см.

Река Пра (г. Спас-Клепики) – 18 см.

Озеро Великое – 20 см.

Озеро Лебидиное – 25 см.

Река Цна (с. Ямбирино) – 19 см.

Река Цна (с. Конобеево) – 18 см.

озеро Сельное – 28 см.

озеро Развань – 28 см.

озеро Петровическое – 28 см.

озеро Лакаш – 28 см.

старица Киструсская р. Ока – 10 см.

озеро Долгое – 28 см.

затон Спасский р. Ока – 28 см.

озеро Большое – 28 см.

озеро Глубокое – 28 см.

озеро Уродовское – 28 см.

озеро Лужное – 28 см.

озеро Студенец – 28 см.

озеро Боброво – 28 см.

затон Чернышиха р. Ока – 25 см.

затон Дубровский р. Ока – 26 см.

старица Ниверха р. Ока – 20-26 см.

старица р.Ока затон Ключ – 20-23 см.

река Пара (п. Красный холм) – 20 см.

затон Курово р. Ока – 22-26 см.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,883ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img