Иммунолог спрогнозировал стабилизацию заболеваемости COVID-19 к маю

Фундаментальная стабилизация ситуации с заболеваемостью произойдет в мае, если к тому времени не появится новый штамм коронавируса. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков.

— В Дании сублиния «Омикрона» — ВА.2 — спровоцировала мощную вспышку заболеваемости. В других странах мы не видим, чтобы ВА.2 вызвал большой рост заболеваемости. Полагаю, вспышек, скорее всего, удастся избежать, — сказал эксперт.

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Россия полностью прошла пик по «Омикрону» на прошлой неделе. Рост заболеваемости возможен только в случае появления новых вариантов штаммов у других линий, к примеру «Дельты», но пока невозможно предсказать возникнут ли они, считает специалист.

Появление нового варианта коронавируса вслед за «Омикроном» маловероятно, поскольку у населения мира уже достаточно высок уровень коллективного иммунитета, отметил вирусолог, профессор вирусологии Института им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Согласно данным портала «Стопкоронавирус.рф», коллективный иммунитет в России в настоящее время составляет 57,8%. За последнюю неделю он снизился почти на 2%. Однако в четырех регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург, Мурманская область, Карелия и Севастополь, сообщила глава оперативного штаба Татьяна Голикова 25 февраля.

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Подробности читайте в материале «Известий»: «Весенний отзыв: заболеваемость COVID-19 может стабилизироваться в мае»