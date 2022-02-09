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Среда, 9 февраля, 2022

Именины домового или Ефремов день: народные приметы 10 февраля

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Именины домового или Ефремов день: народные приметы 10 февраля

7info7
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10 февраля православные христиане вспоминают Ефрема Сирина — одного из учителей церкви IV века, христианского богослова и поэта. Он прославился толкованиями Святого Писания.

В народном календаре праздник имеет много названий: Ефрем – Сверчковый заступник, Ефрем – Ветродуй, Ефрем – Зимние, Ефремов день. Наши предки считали, что сегодня отмечает свои именины домовой, поэтому всячески старались угодить домашнему духу.

Что нельзя и что можно делать 10 февраля

Сегодня обязательно нужно задобрить домового. Для этого готовили специальную кашу и добавляли в неё хлебные крошки.

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Ни в коем случае нельзя убивать насекомых, которые могли появиться 10 февраля дома. Так можно разозлить домового.

Плохой приметой считалось еле слышное завывание ветра. Считается, что это плач домашнего духа, который не сулит ничего хорошего.

На Ефрема ни в коем случае нельзя выяснять отношения дома. Ссоры могут привести к затяжным конфликтам.

Народные приметы 10 февраля

  • Если день выдался ветреным – следует ожидать сырой и холодный год;
  • Ветер дует на Ефрема – лето обещает быть сырым;
  • Ветер стих и дым стелется низко по земле – ожидать снега;
  • Сильно гудит ветер в печной трубе – жди холодов!
  • Красный огонь в печи вечером – снег ночью не пойдет.

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