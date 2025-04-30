Холодное начало и теплое завершение: опубликован прогноз на май

Май, в отличие от тёплой первой половины сезона, которая на 2-5 градусов превысила норму, прервёт положительное отклонение от многолетних показателей. Среднемесячная норма температуры воздуха на большей части Русской равнины, в том числе в Рязанской области, будет соответствовать климатической норме и даже на полградуса окажется ниже её. Такой прогноз даёт синоптик Евгений Тишковец.

Основная порция холода придёт на первую часть мая, показатели термометров будут на 2-3 градуса ниже средней нормы. Осадков ожидается в 1,5 раза больше положенного.

«Вероятность локальных заморозков в Центральной России сохранится в течение первой пятидневки мая. После чего можно «сажать картошку», — отметил синоптик.

Во второй половине мая температура вернётся к норме, ночью среднее значение достигнет +7,6 градусов, днём +18,4 градусов.

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К концу месяца ожидается недобор по осадкам — дождей выпадет не более 60-80% от нормы, что указывает на большее, чем положено, количество солнечных и сухих дней.