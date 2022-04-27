Хоккеисты «Рязани-ВДВ» стали серебряными призёрами НМХЛ

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» впервые в истории стал серебряным призёром Национальной молодёжной хоккейной лиги.
В финальной серии рязанцы уступили рыбинскому «Полёту» — 1:3.
Решающий поединок прошёл во Дворце спорта «Олимпийский» 27 апреля, завершившись победой гостей — 4:0. В первых двух периодах в равной игре хозяева пропустили две шайбы. Пытаясь отыграться, «десантники» сняли вратаря и пропустили ещё дважды в пустые ворота.
«Рязань-ВДВ» (Рязань) — «Полет» (Рыбинск) — 0:4 (0:1; 0:1; 0:2)
Голы:
1:0 Арслан Ямалов (Нияз Абдрашитов, Рузиль Ганиев), 09:37;
2:0 Арслан Ямалов (Нияз Абдрашитов), 34:09;
3:0 Арслан Ямалов (Рузиль Ганиев), 57:09 пв;
4:0 Нияз Абдрашитов, 58:55, пв.
Статистика матча: Броски: 55-34; Броски в створ: 38-23; Голы: 0-4; Вбрасывания: 37-15; Штраф: 29-37.