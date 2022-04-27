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Среда, 27 апреля, 2022

Хоккеисты «Рязани-ВДВ» стали серебряными призёрами НМХЛ

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Хоккеисты «Рязани-ВДВ» стали серебряными призёрами НМХЛ

7info

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» впервые в истории стал серебряным призёром Национальной молодёжной хоккейной лиги.

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В финальной серии рязанцы уступили рыбинскому «Полёту» — 1:3.

Решающий поединок прошёл во Дворце спорта «Олимпийский» 27 апреля, завершившись победой гостей — 4:0. В первых двух периодах в равной игре хозяева пропустили две шайбы. Пытаясь отыграться, «десантники» сняли вратаря и пропустили ещё дважды в пустые ворота.

«Рязань-ВДВ» (Рязань) — «Полет» (Рыбинск) — 0:4 (0:1; 0:1; 0:2)

Голы:

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1:0 Арслан Ямалов (Нияз Абдрашитов, Рузиль Ганиев), 09:37;

2:0 Арслан Ямалов (Нияз Абдрашитов), 34:09;

3:0 Арслан Ямалов (Рузиль Ганиев), 57:09 пв;

4:0 Нияз Абдрашитов, 58:55, пв.

Статистика матча: Броски: 55-34; Броски в створ: 38-23; Голы: 0-4; Вбрасывания: 37-15; Штраф: 29-37.

— Поздравляю хоккеистов, тренеров и болельщиков! Наша поддержка много значила для команды — на домашнем льду, в гостевых матчах они знали, что мы с ними. Ребята, вы настоящие бойцы! Спасибо за упорство, волю к победе и зрелищную игру! — написал после игры губернатор Рязанской области Николай Любимов.

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