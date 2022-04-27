Хоккеисты «Рязани-ВДВ» стали серебряными призёрами НМХЛ

— Поздравляю хоккеистов, тренеров и болельщиков! Наша поддержка много значила для команды — на домашнем льду, в гостевых матчах они знали, что мы с ними. Ребята, вы настоящие бойцы! Спасибо за упорство, волю к победе и зрелищную игру! — написал после игры губернатор Рязанской области Николай Любимов.