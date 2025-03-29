Хоккеисты «Рязани-ВДВ» проиграли третий матч плей-офф, пропустив в овертайме

В пятницу, 28 марта, во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани прошёл третий матч 1/8 финала плей-офф ВХЛ. Встречались ХК «Рязань-ВДВ» и «Югра» (Ханты-Мансийск).
Перед этой игрой счёт в серии до четырёх побед был 1:1. Рязанцы, которых поддерживал переполненный Дворец спорта, имели шансы выйти вперёд, но пропустили решающую шайбу во втором овер-тайме.
Гости в начале третьего периода повели со счётом 3:1, но хозяева сумели переломить ситуацию, забросив две шайбы в большинстве. Пришлось играть два овертайма, во втором удача улыбнулась «Югре».
Четвёртый матч серии пройдёт в Рязани 30 марта.