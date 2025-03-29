Хоккеисты «Рязани-ВДВ» проиграли третий матч плей-офф, пропустив в овертайме

В пятницу, 28 марта, во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани прошёл третий матч 1/8 финала плей-офф ВХЛ. Встречались ХК «Рязань-ВДВ» и «Югра» (Ханты-Мансийск).

Перед этой игрой счёт в серии до четырёх побед был 1:1. Рязанцы, которых поддерживал переполненный Дворец спорта, имели шансы выйти вперёд, но пропустили решающую шайбу во втором овер-тайме.

Гости в начале третьего периода повели со счётом 3:1, но хозяева сумели переломить ситуацию, забросив две шайбы в большинстве. Пришлось играть два овертайма, во втором удача улыбнулась «Югре».

Валерий Кулибаба, главный тренер ХК «Рязань-ВДВ»:

Плей-офф. Играем с хорошим соперником. Я хочу поблагодарить болельщиков: полный «Олимпийский», такая поддержка! Немного неважно начали, но в целом благодарен ребятам, что смогли вернуться с 1:3, сравняли счет. В овертайме было несколько хороших моментов как у нас, так и у соперника, но, к сожалению, решающий бросок остался за соперником. Реклама

Четвёртый матч серии пройдёт в Рязани 30 марта.