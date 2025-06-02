Хирургическое отделение Шацкой больницы затопило после дождя, кровлю готовят к ремонту

В воскресенье, 1 июня, над районами Рязанской области прошел дождь с грозой. Шквалистый ветер повредил систему водоотведения на крыше Шацкой районной больницы, водой затопило третий этаж: в зону подтопления попало одно крыло хирургического отделения. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Вода была на полу в районе сестринского поста и в служебных помещениях, пострадали стены и система подвесных потолков. Сотрудники прибыли на рабочее место сразу, как только это случилось. Вместе ликвидировали последствия: убирали воду, сушили мебель и инвентарь, меняли сырые элементы на потолках, работали с электричеством.

Общими усилиями отделение было приведено в полный порядок: сейчас здесь чисто и сухо. Идет оценка ущерба, кровлю готовят к ремонту. Потоп не помешал лечебному процессу, пациенты в безопасности, персонал продолжает работу в штатном режиме.