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HH: Количество вакансий в Рязанской области выросло на 60%

7info

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала спрос на персонал в Рязанской области за последние полгода: в январе–июне 2023 года в регионе было открыто на 60% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения — в целом по России рост составил 25%.

Наиболее заметно количество вакансий в регионе выросло в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (293% по сравнению с первым полугодием 2022-го), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+270%), «Управление персоналом, тренинги» (+128%), «Высший и средний менеджмент» (+119%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (+104%).

Падение спроса коснулось лишь двух профессиональных сфер: в Рязанской области стало меньше вакансий для специалистов сферы безопасности (-46%) и для представителей сферы науки (-24%).

Самой востребованной у работодателей Рязанской области остается сфера продаж и обслуживания клиентов, также в топе рабочий персонал — по 25% вакансий, открытых в Рязанской области в июне, направлены на поиск именно этих специалистов. Еще 18% вакансий — это сфера «Производство, сервисное обслуживание», 14% — «Строительство, недвижимость», 13% — «Транспорт, логистика, перевозки».

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