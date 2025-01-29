Губернатору Рязанской области Павлу Малкову исполнилось 45 лет

29 января 2025 года исполнилось 45 лет губернатору Рязанской области Павлу Малкову.
Глава региона родился в 1980 году в Саратове. Там же закончил физико-технический лицей №1, затем Саратовский государственный технический университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Кроме того, прошёл обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе MBA, специализация «Информационный менеджмент».
10 мая 2022 года президент России Владимир Путин назначил Павла Викторовича врио губернатора Рязанской области, в сентябре Малков избран губернатором.
Сегодня губернатор принимает множество поздравлений.
Павла Малкова поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин написал: