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Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте
Власть и политика

Губернатору Рязанской области Павлу Малкову исполнилось 45 лет

Алексей Самохин

29 января 2025 года исполнилось 45 лет губернатору Рязанской области Павлу Малкову. 

Глава региона родился в 1980 году в Саратове. Там же закончил физико-технический лицей №1, затем Саратовский государственный технический университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Кроме того, прошёл обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе MBA, специализация «Информационный менеджмент».

10 мая 2022 года президент России Владимир Путин назначил Павла Викторовича врио губернатора Рязанской области, в сентябре Малков избран губернатором. 

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Сегодня губернатор принимает множество поздравлений.

Павла Малкова поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Возглавив в недавнем прошлом Рязанскую область, Вы стараетесь многое делать для развития этого одного из важнейших регионов центральной России. Отрадно, что своими трудами Вы заслужили уважение и доверие людей.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин написал: 

«Ваша энергия, умение работать с полной отдачей, твердая гражданская позиция вызывают огромное уважение. Ваш грамотный подход к делу, ответственность и дальновидность позволяют принимать взвешенные решения и находить новые пути развития. Рязанцы ценят позитивные изменения, произошедшие в регионе, вам доверяют как руководителю, радеющему за интересы Рязанской области. Уверен, наше взаимодействие и впредь будет конструктивным и плодотворным».

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