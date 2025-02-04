Губернатора Беспрозванных удивили цены на продукты в Прибрежном

Глава Калининградской области Алексей Беспрозванных остался недоволен высокими ценами в магазине одной из торговых сетей в Прибрежном, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Губернатор решил зайти в супермаркет и изучить ценники после того, как местные жители подняли вопросы о стоимости товаров.

«Алексей Беспрозванных остался недоволен увиденным и договорился с руководством магазина об оперативном изменении ситуации», — говорится в публикации.

Дело в том, что незадолго до этого с торговой сетью подписали соглашение о сдерживании роста цен на определенные категории продовольственных товаров.

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Беспрозванных подчеркнул, что «проблем еще очень много». Он пообещал провести выездное мероприятие и встречу с населением в ближайшее время.