Губернатор Рязанской области: «Нам удалось серьезно нарастить темпы вакцинации»

В Рязанской области серьёзно увеличились темпы вакцинации от коронавируса. Об этом во время посещения больницы № 11 в Рязани заявил губернатор Николай Любимов.
В клинику глава региона приехал вместе с министром здравоохранения области Андреем Прилуцким.
Губернатор оценил организацию работы регистратуры, прививочного кабинета, пообщался с гражданами, которые пришли на вакцинацию, сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
Любимов отметил, что ситуация с распространением коронавируса находится под контролем. Он сообщил, что ежедневно прививается порядка 4 тысяч рязанцев, а неделю назад было всего 1,5 тысячи.
Больница уже получила две машины из гаража правительства региона, чтобы медики могли доехать до пациентов. Скоро ожидают ещё четыре автомобиля.
Остальные больницы также получат помощь.