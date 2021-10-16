Губернатор Рязанской области: «Нам удалось серьезно нарастить темпы вакцинации»

В Рязанской области серьёзно увеличились темпы вакцинации от коронавируса. Об этом во время посещения больницы № 11 в Рязани заявил губернатор Николай Любимов.

В клинику глава региона приехал вместе с министром здравоохранения области Андреем Прилуцким.

Губернатор оценил организацию работы регистратуры, прививочного кабинета, пообщался с гражданами, которые пришли на вакцинацию, сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Любимов отметил, что ситуация с распространением коронавируса находится под контролем. Он сообщил, что ежедневно прививается порядка 4 тысяч рязанцев, а неделю назад было всего 1,5 тысячи.

— Нам удалось серьезно нарастить темпы вакцинации. И мы их должны сохранить, — сказал губернатор.

Больница уже получила две машины из гаража правительства региона, чтобы медики могли доехать до пациентов. Скоро ожидают ещё четыре автомобиля.

Остальные больницы также получат помощь.