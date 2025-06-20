Губернатор Рязанской области прокомментировал подписание соглашения с Росмолодежью на ПМЭФ

Рязанская область заключила соглашение с Федеральным агентством по делам молодёжи на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в пятницу, 20 июня.
Подписи в документе поставили губернатор Рязанской области и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров. Малков и Гуров обсудили совместную работу и молодёжную политику, условия для развития которой создаёт национальный проект «Молодёжь и дети».
В регионе создаются возможности для обучения талантливой и активной молодёжи. За последние пять лет предоставлен 181 грант на развитие молодёжных проектов.
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