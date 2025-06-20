Губернатор Рязанской области прокомментировал подписание соглашения с Росмолодежью на ПМЭФ

Рязанская область заключила соглашение с Федеральным агентством по делам молодёжи на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в пятницу, 20 июня.

Подписи в документе поставили губернатор Рязанской области и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров. Малков и Гуров обсудили совместную работу и молодёжную политику, условия для развития которой создаёт национальный проект «Молодёжь и дети».

— В Рязанской области живёт более 247 тысяч молодых людей. В прошлом году мы открыли Дом молодёжи — проект наших ребят, который поддержала Росмолодёжь. Наш регион стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтёров, — рассказал глава региона.

В регионе создаются возможности для обучения талантливой и активной молодёжи. За последние пять лет предоставлен 181 грант на развитие молодёжных проектов.

— Проводим военно-патриотические сборы для наших школьников и студентов. Работает региональный штаб #МЫВМЕСТЕ к которому присоединилось уже более трёх тысяч активистов. Договорились о визите Григория Александровича в Рязанскую область. Планируем создавать молодёжные центры и развивать волонтёрские «Добро.Центры» по всему региону. Они станут точками притяжения для нашей молодёжи, — добавил Павел Малков.