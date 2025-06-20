Понедельник, 23 июня, 2025
11.7 C
Рязань
Власть и политика

Губернатор Рязанской области прокомментировал подписание соглашения с Росмолодежью на ПМЭФ

Валерия Мединская

Рязанская область заключила соглашение с Федеральным агентством по делам молодёжи на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в пятницу, 20 июня.

Подписи в документе поставили губернатор Рязанской области и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров. Малков и Гуров обсудили совместную работу и молодёжную политику, условия для развития которой создаёт национальный проект «Молодёжь и дети».

— В Рязанской области живёт более 247 тысяч молодых людей. В прошлом году мы открыли Дом молодёжи — проект наших ребят, который поддержала Росмолодёжь. Наш регион стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтёров, — рассказал глава региона.

В регионе создаются возможности для обучения талантливой и активной молодёжи. За последние пять лет предоставлен 181 грант на развитие молодёжных проектов.

— Проводим военно-патриотические сборы для наших школьников и студентов. Работает региональный штаб #МЫВМЕСТЕ к которому присоединилось уже более трёх тысяч активистов. Договорились о визите Григория Александровича в Рязанскую область. Планируем создавать молодёжные центры и развивать волонтёрские «Добро.Центры» по всему региону. Они станут точками притяжения для нашей молодёжи, — добавил Павел Малков.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Беспрецедентный удар России: девять часов «калибровки» — уничтожены «американцы» под Киевом

Российские войска нанесли мощный ракетный удар по военным объектам на территории Украины. Атака длилась девять часов и стала одной из самых продолжительных за весь период СВО.
Новости мира

Медведев объяснил, чего добились американцы ночным ударом по Ирану

По словам политика, после ударов можно ожидать, что Иран продолжит работу по созданию ядерного оружия. Инфраструктура объектов, связанных с ядерной программой, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно.
Новости России

Военкор Сладков: бойцы ВСУ не прячут лиц в отличие от россиян

Украинские военные не прячут прячут лиц в отличие от российских бойцов,...
Общество

Двойняшки-выпускницы из Рязани сдали ЕГЭ на максимальный балл

Обе выпускницы получат золотую медаль «За особые успехи в учении» I степени.
Общество

Многодетную мать из Рязанской области хотят лишить родительских прав

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о нарушении прав детей. По данному факту следственными органами СУ СК России по Рязанской области проводится проверка.

Последние новости

Новости России

Эксперт рассказал об альтернативных вариантах поступления с низкими баллами на ЕГЭ

Что делать, если не сдал ЕГЭ в 2025 году? Эксперт рассказал о пересдаче, колледжах, целевом обучении и поступлении в вузы с низкими баллами.
Новости России

Средства ПВО перехватили 23 украинских беспилотника за ночь

Российские ПВО перехватили 23 украинских дрона в ночь на 23 июня. Удары отразили в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.
Происшествия

Ночью в Рязани произошло серьезное ДТП, в машине находился ребенок

На место происшествия выезжали сотрудники ГАИ и скорой помощи. О состоянии людей не сообщается.
Новости России

Пожары начались в Киеве после ударов ракетами

В ночь на понедельник, 23 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву.
Новости России

Дядя изнасиловал и убил племянницу в Краснодарском крае

По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу.
Семья и отношения

Рязанцы сыграли свадьбу в конноспортивном клубе

Молодожёны сказали друг другу заветное «Да» в конноспортивном клубе «История». Это место оказалось по-настоящему символичным.
Общество

Рязанец Захар Петров вошел в топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes

Российская редакция Forbes отбирала самых ярких молодых деятелей в десяти категориях. Имя Захара Петрова неизменно было в шорт-листах «Лучший спортсмен года».
Общество

Рязанцы потратили около 3 млрд рублей на бытовые услуги с начала 2025 года

На ремонт и техобслуживание автотранспорта рязанцы потратили 40% от указанной суммы, 20% денег ушло на услуги парикмахеров и косметологов.