Губернатор Рязанской области обсудил ключевые проекты с руководством «Единой России»

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел встречу с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым. Основной темой обсуждения стали ключевые партийные инициативы, реализуемые в регионе, и новые подходы к их выполнению. Подробности губернатор сообщил в телеграм-канале.

Поддержка участников СВО и их семей

Одним из главных направлений остается помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и их семьям. В регионе действует комплексная система поддержки, включающая реабилитацию защитников в центре «Сосновый бор». Здесь военные могут восстанавливать силы вместе с членами своих семей.

Особое внимание уделяется выполнению поручения Президента России о создании кадровой программы для участников и ветеранов СВО. В рамках этого направления запущен проект «Герои62», предоставляющий военным возможность получить новые знания и управленческие навыки.

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Также в Рязанской области работает штаб общественной поддержки регионального отделения партии. Здесь организуется сбор гуманитарной помощи для военных. Волонтеры «Единой России» регулярно отправляются в зону СВО, оказывают помощь медикам в госпиталях и обеспечивают доставку собранных грузов. Руководителем штаба стала Анна Иванова, вдова Героя России Павла Кривова.

Новые школы, детские сады и развитие инфраструктуры

В рамках партийного проекта «Новая школа» за последние три года в регионе построено четыре школы и 11 детских садов. Также был проведен капитальный ремонт в 46 учебных заведениях. В настоящее время ведется строительство еще четырех школ и двух детских садов. В этом году планируется начать возведение еще двух объектов.

Эти меры направлены на создание современных образовательных условий для рязанских школьников и воспитанников детских садов.

Одной из задач стало повышение активности 27 местных отделений партии. Для этого в регионе внедрена рейтинговая система оценки их работы, лучшие отделения будут поощряться. Кроме того, Рязанская область готова делиться своим опытом с другими регионами.

Павел Малков подчеркнул, что все партийные проекты и народная программа «Единой России» в регионе работают в полном объеме.