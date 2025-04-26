Павел Малков: Мы готовы делиться опытом с участниками кадровой программы «ГЕРОИ62»

Рязанская область стала одним из первых регионов страны, где был запущен аналог федеральной программы «Время героев». Проект направлен на подготовку кадрового резерва управленцев из числа участников СВО, оказание им всесторонней поддержки в реализации своего потенциала на госслужбе, в органах местного самоуправления и в госкомпаниях.

Образовательная программа для участников первого потока кадрового проекта «ГЕРОИ62» организована на базе МСРЦ «Сосновый бор». Она рассчитана на год. Занятия, посвященные системе государственного и муниципального управления, экономике, финансам, современным технологиям, проводят преподаватели Высшей школы экономики, РАНХиГС, региональных вузов, представители органов власти, регионального отделения общества «Знание». В целом программа состоит из четырех модулей, после каждого из которых запланированы тестирование и экзамен.

Губернатор Павел Малков дал старт треку образовательной программы, посвященному наставничеству. Стажировки пройдут в министерствах, госучреждениях, на предприятиях, в вузах региона и позволят получить практический опыт уже в процессе обучения. Наставниками участников образовательной программы «ГЕРОИ62» станут министры, главы муниципалитетов, бизнесмены, руководители образовательных организаций.