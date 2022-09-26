Понедельник, 26 сентября, 2022
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Губернатор Малков посетил учебный центр, где проходят подготовку мобилизованные рязанцы

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26 сентября губернатор Рязанской области Павел Малков посетил учебный центр рязанского училища ВДВ в Сельцах, где сейчас проходят подготовку мобилизованные граждане.

Глава региона пообщался с призывниками и военными, осмотрел казармы, столовые, проверил условия жизни бойцов.

— Призывники пройдут специальную подготовку, но перед этим каждого ждет медицинское обследование. Поручил министру здравоохранения региона помочь с организацией медосмотра, выделить оборудование и врачей, — написал Малков на своих страницах в социальных сетях.

Он добавил, что в учебный центр прибыли сотрудники банков. Они консультируют призывников по вопросам оказания банковских услуг. Вопросы с каждым гражданином решаются в индивидуальном порядке.

Кроме того, призывники смогли задать губернатору интересующие их вопросы. Малков добавил, что ответы на основные он даст отдельными постами. Также губернатор добавил, что процесс мобилизации сложный. Военкоматы могут допускать ошибки. Всех рязанцев, кто неправомерно получил повестки, он просит обращаться на горячую линию 122.

Сейчас по этому номеру консультируют призывников сотрудники колл-центра. они отвечают на вопросы о прохождении частичной мобилизации.

Губернатор Малков посетил учебный центр, где проходят подготовку мобилизованные рязанцы
Губернатор Малков посетил учебный центр, где проходят подготовку мобилизованные рязанцы
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